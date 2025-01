Dicke Luft: Diese Stadt will mit Trockeneis gegen den Smog ankämpfen

Autoschlangen sind auf der Sukhumvit Road in Bangkok zu sehen. Vor allem der massive Verkehr trägt in der Hauptstadt zur schweren Luftverschmutzung bei. © Carola Frentzen/dpa

Seit Tagen liegt der Luftverschmutzungsindex in der Millionenmetropole und anderen Regionen in dem beliebten Urlaubsland in einem höchst ungesunden Bereich.

Der Bevölkerung wurde geraten, sich hauptsächlich in Innenräumen aufzuhalten, im Freien Masken zu tragen und die Fenster geschlossen zu halten. Derweil will die Stadtverwaltung den hohen Feinstaubwerten mit einer neuartigen Methode zu Leibe rücken - unter Verwendung von Trockeneis.

Die Zeitung Khaosod sprach von einer "neuen Phase im Kampf der Stadt gegen die PM2,5-Luftverschmutzung". Das minus 70 Grad kalte Trockeneis soll von Flugzeugen verteilt werden und den Hitzefilm in der Atmosphäre durchdringen.

Dadurch sollen dort Belüftungskanäle zur besseren Verteilung der Schadstoffe erzeugt werden.

Testflüge hätten gezeigt, dass die Feinstaubwerte anschließend deutlich zurückgegangen seien, sagte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt.