Nach Schicksalsschlag: Frau bekommt Wunderbaby von verstorbenem Mann!

Wenige Wochen nach Nates Tod am 31. Oktober vergangenen Jahres erlebte Mariana ein kleines Wunder.

Mariana Kuhlman und Nathaniel "Nate" Kuhlman (†23) haben im Oktober 2023 geheiratet. © Screenshot/Facebook/Mariana Kuhlman

Doch dann hielt sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen, den sie gemacht hatte, um "das Gefühl loszuwerden", und erzählte Nates Familie sofort die freudigen Nachrichten. "Das muss ein Wunder sein", sagten sie.

Im Januar, an Nates Geburtstag, teilte Mariana die Neuigkeiten auf Instagram. Zu einem Bild schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel. Offensichtlich hatte Gott einen Plan, der größer war als alles, was wir uns je hätten vorstellen können."



An Ostern folgte die nächste Überraschung: Sie erwartete einen Jungen. Nate hatte sich immer einen Sohn namens Raphael gewünscht, benannt nach seinem Lieblingserzengel. Der Name bedeutet im Hebräischen "Gott heilt", ein passender Name für das gläubige Paar.

Im Juli brachte Mariana ihren Sohn Raphael Patrick zur Welt. Vor rund zwei Wochen postete die 23-Jährige auf Facebook, dass der Kleine in derselben Kirche getauft wurde, in der Monate zuvor die Beerdigung seines Vaters stattgefunden hatte.

Manchmal liegen Leben und Tod näher beieinander, als man es sich vorstellen kann.