Ehepaar grausam ermordet: Schockierende Erkenntnisse zur brutalen Tortur

Les Pesquiès (Frankreich) - Ein schrecklicher Fund erschüttert Südfrankreich : Ein britisches Ehepaar wurde in seinem Haus tot aufgefunden. Offenbar brutal ermordet von Kriminellen aus dem Vereinigten Königreich.

Andrew Searle war ein ehemaliger Finanzermittler im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus und arbeitete für die britische Strafverfolgungsbehörde Serious Fraud Office.

Die leblosen Körper von Dawn (†56) und Andrew Searle (†62) wurden am Donnerstagnachmittag von einem Hundehalter entdeckt.

Das Ehepaar lebte in einer abgelegenen Villa mit Pool und integrierte sich schnell in die Gemeinschaft. © Screenshot/tourisme-aveyron/CHEZ ANDREW ET DAWN

2015 setzte sich Searle mit seiner Familie in Frankreich zur Ruhe. Sie lebten in einer abgelegenen Villa mit Pool und integrierten sich schnell in die Gemeinschaft.

Auf dem Anwesen befand sich auch eine Zweizimmerwohnung, die regelmäßig an Gäste vermietet wurde.

Nach dem Vorfall sperrten die Ermittler das gesamte Grundstück ab und durchsuchten es gründlich. Auch Drohnen wurden eingesetzt, um die Umgebung zu überwachen.

Bisher wurde noch niemand festgenommen, doch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.