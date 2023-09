"Für welchen Geheimdienst arbeitet der?" Russischer Eishockey-Star legt sich mit dem Kreml an

Nikita Zadorov sagt, dass der Krieg die Eishockey-Gemeinde in zwei Lager teilt. Einige stimmen dem Krieg zu, damit sie ihre Familie ernähren können.

Von Alexander Angierski

Calgary (Alberta/Kanada) - Nikita Zadorov (28) ist ein russischer Eishockeystar, der seit 2021 bei den Calgary Flames (Kanada) in der NHL unter Vertrag steht. In einem Interview mit dem YouTuber und Kreml-Kritiker Juriy Dud (36) sprach der Sportler sich nun gegen den Krieg in der Ukraine aus.

Nikita Zadorov (28, l.) hat es in die NHL geschafft. Dort kann er den Krieg der Russen offen kritisieren. © Alex Gallardo/AP/dpa In dem zweistündigen Interview, welches am Donnerstag veröffentlicht wurde, beschrieb der 28-Jährige, dass der Krieg die russischen Eishockey-Profis in zwei Lager geteilt habe. Auf der einen Seite gebe es die Seite, die voll hinter dem "Propagandalager" stehe, auf der anderen Seite Leute wie ihn. Eishockey gehört in Russland zu den beliebtesten Sportarten und die Nationalmannschaft gehört zu den besten der Welt. Aus aller Welt Vater überfährt eigenen Sohn (†9) im Lkw nach Macheten-Streit mit Nachbar Aber nicht alle Eishockey-Stars schaffen es in die US-amerikanische Profiliga NHL und spielen in der KHL, der "Kontinentalen Hockey-Liga", der höchsten Eishockey-Spielklasse Russlands. "Ich verstehe alle, die ihre Familie ernähren müssen. Die Jungs, die in der KHL spielen und 'Z'-Trikots tragen, denken hauptsächlich an ihre Familie. Leider geben die Menschen ihre moralischen Prinzipien auf, wenn sie ihre Familie ernähren müssen", vermutet der 28-Jährige, der es zudem irre findet, dass die Teams in Russland teilweise mit "Putin ist unser Präsident"-Bannern neben dem Eis spielen. Zadorov war seit dem Krieg nicht mehr in seiner Heimat. Er könne es sich zurzeit auch nicht vorstellen zurückzukommen: "Das ist ekelhaft. Kann ich in einem Restaurant essen gehen, während Menschen bombardiert werden? 1000 Kilometer entfernt?" Eine Antwort auf die deutliche Stellungnahme von Nikita Zadorov folgte The Hockey News zufolge prompt.

Wladimir Putins (70) mag das gar nicht, wenn jemand sagt, dass in der Ukraine Krieg herrscht. (Archivbild) © Ramil SITDIKOV / POOL / AFP

Alexander Koschewnikow ist sich sicher: Nikita Zadorov arbeitet für einen Geheimdienst