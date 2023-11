22.11.2023 17:10 Gewagte Abenteuer-Reise: Kleinkind klettert auf Flughafen-Gepäckband!

Am vergangenen Donnerstag kletterte ein Kleinkind am internationalen Flughafen von Santiago in Chile aufs Gepäckband. Es konnte unverletzt gerettet werden.

Von Dana-Jane Kruse

Am vergangenen Donnerstag überkam ein Kleinkind am internationalen Flughafen von Santiago in Chile die Neugier: Sorglos kletterte der kleine Junge auf ein Gepäckförderband und musste von Flughafenmitarbeitern gerettet werden. Ein Kleinkind beschloss am vergangenen Donnerstag sich das Gepäckband auf einem Flughafen in Chile genauer anzusehen. © Screenshot: TikTok/pamelamartel2 Womit auch immer die Sorgeberechtigten des Jungen beschäftigt waren, es muss sie vollkommen eingenommen haben. Ein Video mit Zusammenschnitten aus Überwachungsaufnahmen des Gepäcksystems hat auf TikTok fast 900.000 Klicks bekommen und wirkt durch die Hintergrundmusik mit dem Soundtrack "Du hast'n Freund in mir" aus dem Animationsfilm "Toy Story" (1995) erst einmal ziemlich witzig. Der kleine Junge fährt zwischen Koffern über verschiedene Gepäckbänder und sieht sich neugierig um. Als Mitarbeiter das Kind entdecken, halten sie die Förderbänder an. Sie treten aus dem Bild und kommen mit dem Jungen im Arm wieder, bevor dieser bei seiner abenteuerlichen Erkundungstour zu Schaden kann. Ohne jegliche Sorgen in der Welt ließ sich der Junge vom Förderband in die Tiefen des internationalen Flughafens von Santiago bringen. © Screenshot: TikTok/pamelamartel2 Kind auf Gepäckband: Flughafen will Fall untersuchen Bevor es für das abenteuerlustige Kind gefährlich werden konnte, wurde es von Flughafenmitarbeitern vom Band gefischt. © Bildmontage/Screenshot: TikTok/pamelamartel2 In einer Erklärung, die der chilenischen Zeitung La Tercera mitgeteilt wurde, erklärten die Flughafenbehörden, dass ihre Einrichtungen "alle internationalen Sicherheitsstandards in Bezug auf die Gestaltung ihrer Infrastruktur" einhalten - einschließlich Kameras und Detektoren. "Wir sammeln alle Informationen, um festzustellen, wie es zu dieser Situation gekommen ist, und verstärken die Sicherheitsmaßnahmen und -protokolle mit den Fluggesellschaften, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, und zwar über die Verantwortung hinaus, die Eltern und Betreuer für die Kinder haben sollten", hieß es in der Erklärung weiter. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: 2019 verwirrte sich bereits ein zweijähriger Junge am Flughafen von Atlanta in den USA aufs Gepäckband und brach sich das Handgelenk. 2021 trieb die Neugier einen Neunjährigen ins Gepäcksystem, ebenfalls in den USA. Wie das Kind aus Chile blieb der Neunjährige unverletzt. Ins Gepäcksystem gehören trotzdem nur ausgebildete Mitarbeiter.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot: TikTok/pamelamartel2