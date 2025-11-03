"Bitte töte mich nicht": Überlebende der Messerattacke schildern dramatische Szenen im Zug

Huntingdon (Großbritannien) - Nach dem verheerenden Messerangriff im einem Zug in der englischen Stadt Huntingdon meldet sich ein Paar zu Wort, das die Attacke hautnah miterlebt hat.

Dayna Arnold (48, r.) war gemeinsam mit ihrem Partner Andy Gray (37) im Zug, als es zu dem Blutbad kam. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Andy Gray

Wie die britische Tageszeitung Mirror berichtete, war die 48-jährige Dayna Arnold gemeinsam mit ihrem Partner Andy Gray (37) in einem Zug nach London unterwegs, als ein 32-Jähriger im selben Waggon einen Amoklauf begann.

Das Grauen dauerte acht Minuten. Viele Fahrgäste gerieten in Panik und rannten um ihr Leben. Dabei wurde Dayna von Andy getrennt, stürzte zu Boden und geriet in unmittelbare Nähe des Angreifers.

Laut der 48-Jährigen stand der Mann mit einem 15 Zentimeter langen Küchenmesser direkt über ihr.

Sie schilderte: "Ich rannte, und als ich mich umdrehte, sah ich den Mann mit dem Messer hinter mir herlaufen. Ich fiel hin und flehte nur: 'Bitte töte mich nicht.' Irgendetwas verzog sich in seinem Gesicht, aber er rannte einfach weiter. Er sagte: 'Der Teufel wird nicht gewinnen.'"

Wenig später wurden zwei Männer von der Polizei gefasst und festgenommen. Einer von ihnen wurde bereits wieder freigelassen, während gegen den 32-Jährigen weiterhin ermittelt wird.