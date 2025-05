Brandstifter legen Feuer: Historisches Haus auf Lady Dianas Anwesen brennt nieder

"Das Bauernhaus, das wir letzte Nacht durch einen vorsätzlichen Akt von Vandalismus verloren haben, muss nun aus Sicherheitsgründen dem Erdboden gleichgemacht werden", schrieb Adey Greeno, der Chef-Konservator des Anwesens bei X. Und fügte an: "So traurig. Die Welt, in der wir leben."

Nun hat es auf der knapp 5300 Hektar großen Anlage gebrannt. In der Nacht zum Mittwoch brach in einem historischen Bauernhaus ein Feuer aus, berichtet die Zeitung " Daily Mail ".

Seit dem 16. Jahrhundert ist das Anwesen in der Grafschaft der Stammsitz der Familie Spencer. Jedes Jahr strömen an ausgewählten Tagen bis zu 150.000 Menschen in die üppige Anlage in der zeremoniellen Grafschaft Northamptonshire (Zentralengland). Viele wollen die öffentliche Gedenkstelle für die 1997 verstorbene Lady Diana sehen, den "Tempel".

Lady Diana Spencer, die im Alter von nur 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris starb, ist hier begraben. Inmitten von 36 eigens gepflanzten Eichen - für jedes Lebensjahr der Prinzessin eine - fand die Mutter von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) auf einer kleinen Insel in der Mitte des Teiches Oval Lake ihre letzte Ruhestätte. Der Zugang zur Grabstelle ist für die Öffentlichkeit streng untersagt.

Ihr Bruder Charles Spencer lebt mit seiner Familie noch immer dort. Ob das niedergebrannte Gebäude wiederaufgebaut werden kann, muss sich zeigen.