Lady Di enthüllt: König Charles wollte Prinz Harry offenbar nicht!

In den 1990er Jahren hatte die einstige Prinzessin von Wales eine Vielzahl an Tonbändern aufgenommen, die der Biograf Andrew Morton (70) später in seinem Bestseller "Diana: Ihre wahre Geschichte" veröffentlichte.



Doch nicht alle Offenbarungen der zweifachen Mutter fanden den Weg in das Enthüllungsbuch - einige kommen erst jetzt nach und nach ans Tageslicht.

So sollen nach einem Bericht der Daily Mail in den USA neue Tonaufnahmen von Lady Di an die Öffentlichkeit gelangt sein, die Teil einer geplanten Doku über das Leben der verstorbenen Prinzessin werden sollen und kein gutes Haar an Dianas Ehe mit dem Vater ihrer beiden Söhne lassen.

Denn bereits bei ihrer "Märchenhochzeit" mit Charles am 29. Juli 1981 in der Saint Paul's Cathedral in London schien sich die damals 20-Jährige alles andere als wohlgefühlt zu haben. "Es war so erwachsen", erinnerte sich Diana Jahre später im Gespräch mit ihrem Biografen: "Hier ist Diana, eine Kindergärtnerin. Ich meine, die ganze Sache war lächerlich."

Doch damit nicht genug: Eine zweite Aufnahme dürfte vor allem das ohnehin schon zerrüttete Verhältnis zwischen König Charles und seinem jüngsten Sohn Harry (38) weiter belasten.