Tragödie an beliebtem Surfspot: Vater will Tochter retten - beide ertrinken

Cornwall (Vereinigtes Königreich) - Er wollte das Leben seines Kindes retten und opferte dabei sein eigenes. In der englischen Grafschaft Cornwall sind ein Vater und seine Tochter während eines Spaziergangs im Meer ertrunken.

Der Blick auf die Fistral Bay, einen der beliebtesten Surfer-Hotspots Englands. (Archivfoto) © picture alliance / dpa | Philip Dethlefs

Das tragische Unglück ereignete sich am berühmten Fistral Beach, einer beliebten Surfer-Bucht im englischen Newquay, die für ihre gigantischen Wellen bekannt ist.

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtete, war eine Frau, etwa Mitte 30, am Sonntagabend (26. Juli) im Wasser in Schwierigkeiten geraten.

Augenzeugen zufolge soll sich die Britin zuvor in der Nähe der Felsen aufgehalten haben. Plötzlich sei sie gestürzt und von den Klippen ins Meer gefallen, wo sie zwischen den peitschenden Wellen unterging und gegen die Felswand geschleudert wurde.

Beobachter schilderten, dass ihr Vater, ein Mann in seinen Sechzigern, daraufhin ohne zu zögern hinterhergesprungen sei, um das Leben seiner Tochter zu retten.

Doch auch er wurde von der starken Strömung mitgerissen.