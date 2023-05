TV-Moderator saß wegen Missbrauchs hinter Gittern: Im Knast sorgte er mit Fürzen für dicke Luft

London - Der ehemalige britische Fernsehmoderator Rolf Harris wurde im Jahre 2014 wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in zwölf Fällen zu über fünf Jahren Haft verurteilt. Am heutigen Dienstag wurde bekannt, dass der 93-Jährige inzwischen verstorben ist. Frühere Zellengenossen erinnerten sich derweil an weitere ekelhafte Eigenschaften des Verurteilten.