Vielfraß bestellt sich "größten Whopper" bei Burger King, doch dann muss er plötzlich aufgeben

Doch die Augen waren mal wieder größer als der Magen.

Craig kämpfte, schaffte aber "nur" zwölf der 36 Burgerscheiben und fühlte sich anschließend "kotzübel", wie er gegenüber Daily Star einräumte. "Ich habe bei zwölf aufgehört, weil mein Magen anfing, wie der Burger auszusehen - er war absolut riesig", sagt der mittlerweile 36-Jährige. Den Rest nahm er mit und verteilte ihn an Freunde und Familie.

Schon am Drive-in, wo er den Burger bestellte, spürte Craig die Last dieser Geburtstags-Challenge: "Bei der Übergabe des Burgers war es fast so wie bei der Übergabe des Staffelstabes bei den Olympischen Spielen. Ich musste vorsichtig sein, als ich das Essen nahm, vor allem, weil es so schwer war."

Obwohl er den Mega-Burger nicht ganz schaffte, bereut der Pub-Besitzer nicht, es versucht zu haben. Er liebe nun mal Fleisch und Fast Food, sagte er im Video.

Ein Geburtstags-Burger sei ihm viel lieber als eine Torte, betonte der dreifache Familienvater.