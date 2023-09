Hochhaus steht in Flammen: Glasturm zu großen Teilen ausgebrannt

Khartum - Der Sudan versinkt weiter im Kriegs-Chaos. Nach heftigem Beschuss brach in einem Hochhaus in der Hauptstadt Khartum ein verheerendes Feuer aus. Der Glasturm ist wohl nicht mehr zu retten.

Der Glasturm "Greater Nile Petroleum Operating Company Tower" (65 Meter hoch, 17 Stockwerke) wurde beschossen und brannte zu großen Teilen aus. © Montage: AFP

Der Sudan steht in Flammen. Wer kann, ist schon längst geflüchtet.

Seit Monaten liefern sich SAF-Regierungstruppen und RSF-Milizen heftige Kämpfe um Macht und Einfluss im ölreichen Land (Ostafrika).

Besonders heftig toben die Kämpfe um die Hauptstadt Khartum (früher sechs Millionen Einwohner).

Am Sonntag zerstörten die Kämpfe schließlich eines der bekanntesten Wahrzeichen des Landes, berichtete Reuters. Der 65 Meter hohe Glasturm "Greater Nile Petroleum Operating Company Tower" wurde heftig beschossen und brannte in der Folge zu großen Teilen aus. Eine dichte Rauchsäule thronte über der Metropole am Nil.

Auch zwei Tage später ist der Turm noch nicht vollständig gelöscht. Noch immer raucht und qualmt es aus dem 2010 fertiggestellten Hauptquartier der staatlichen Ölgesellschaft. Der Glasturm ist wohl nicht mehr zu retten, droht möglicherweise einzustürzen.