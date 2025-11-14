Inferno auf Autobahn: Laster wird zum Feuerball - Acht Menschen sterben
Pune (Indien) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer indischen Autobahn kamen acht Menschen ums Leben. Ein Trucker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte mehrere Autos. Ein enormer Feuerball bildete sich.
Das reinste Inferno. Auf dem stark befahrenen Autobahnabschnitt bei Pune (Westindien) hat sich am Donnerstagnachmittag eine schreckliche Tragödie abgespielt. Bei einem Sattelschlepper versagten laut "India Today" die Bremsen. Der Truck raste ungebremst in mehrere Autos, schob einen weiteren Truck mehrere Meter weit und ging dann in Flammen auf.
Acht Menschen überlebten das Unglück nicht, mindestens 13 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.
Bilder von der Unfallstelle zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Ein riesiger Feuerball hat mehrere Fahrzeuge verschlungen. Trümmerteile liegen auf der Fahrbahn.
Während die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt sind, haben sich zahlreiche Gaffer eingefunden, viele filmen das Geschehen.
Tödlicher Unfall bei der Navale-Brücke in Pune
Unter den Toten ist auch eine fünfköpfige Familie, berichtet das lokale Portal Punekarnews. Sie wurden in ihrem Auto eingeklemmt, schafften es nicht mehr ins rettende Freie und verbrannten bis zur Unkenntlichkeit, berichtet die Zeitung "Times of India".
Auch der Fahrer des Unglückstrucks und sein Beifahrer sind demnach unter den Toten.
"Ich sah einen Lkw, der ein Auto mitschleifte. Wenige Sekunden später prallte er gegen einen weiteren, vorausfahrenden Lkw. Dann hörte ich eine Explosion und innerhalb weniger Sekunden standen das Auto und die beiden Lkw in Flammen. Ich parkte mein Fahrzeug und eilte den Unfallopfern zu Hilfe, doch da hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet und alle drei Fahrzeuge erfasst", schildert Augenzeuge Sarang Navale gegenüber "Times of India".
Die Feuerwehr brauchte etwa zwei Stunden, um die Leichen zu bergen und das Feuer zu löschen. Der Verkehr auf der wichtigen Autobahn kam zum Erliegen. Der Eigentümer des Todestrucks wurde vorübergehend festgenommen. Ihm wird Fahrlässigkeit vorgeworfen.
Titelfoto: X/@SudarshanKanse