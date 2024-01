Leiche eines Vierjährigen in Reisetasche der Mutter gefunden

Neu-Delhi (Indien) - Die Geschäftsführerin eines indischen Start-ups für künstliche Intelligenz wurde festgenommen. Sie wird verdächtigt, ihren Sohn ermordet zu haben. In ihrem Gepäck wurde die Leiche des vierjährigen Jungen gefunden.

In Indien wurde eine Frau festgenommen, nachdem die Leiche ihres kleinen Sohnes in ihrem Koffer entdeckt wurde. Zuvor hatte die Polizei einen Tipp von Hotelmitarbeitern bekommen. (Symbolbild) © 123rf.com/andreyuu

Suchana Seth, CEO von "The Mindful AI Lab" im indischen Technologiezentrum Bangalore, wurde am Montag im Bundesstaat Karnataka festgenommen, als sie mit einem Taxi aus Goa zurückkehrte. Laut den Angaben der Polizei wurde die Leiche ihres Sohnes in einem Koffer verstaut gefunden.

Das Motiv für den mutmaßlichen Mord blieb zunächst unklar. Während des Verhörs habe die 39-Jährige von einer angespannten Beziehung zu ihrem Ehemann gesprochen, von dem sie inzwischen getrennt sei, die Scheidung sei im Gange, berichtet CBS News.

Ersten Ermittlungen zufolge checkte die Frau am vergangenen Samstag mit ihrem Sohn in einem Apartment mit Service im Hotel "Sol Banyan Grande" in Goa ein.

Zwei Tage später, am frühen Montagmorgen, reiste sie wieder ab. Vorher bat sie das Hotelpersonal, ihr ein Taxi zu organisieren, das sie ins etwa 560 Kilometer entfernte Bangalore bringen sollte.

Die Mitarbeiter schlugen ihr vor, für die Reise einen Flug zu buchen. Sie habe jedoch auf das Taxi bestanden.