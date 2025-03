Kleines Mädchen (†10) hatte keine Chance: Leopard macht Jagd auf Menschen

Nashik (Indien) - Im indischen Distrikt Nandubar macht ein gefährlicher Leopard regelrecht Jagd auf Menschen. Alleine am vergangenen Wochenende gab es zwei Tote zu beklagen.

Ein Leopard lauert auf einem Baum auf Beute. (Symbolbild) © 123rf/henkbogaard

Zuletzt erwischte es die kleine Deepmala (†10). Die Grundschülerin war am Sonntagmorgen im beschaulichen Ort Sardarnagar unterwegs, wollte ihren Opa zu dessen Farm begleiten. Was dann geschah, ist einfach nur schrecklich, legt ein Bericht der Times of India nahe.

In einem Maisfeld am Dorfrand lag ein Leopard auf der Lauer. Als Deepmala vorbeiging, schlug die Großkatze zu, stürzte sich auf das Mädchen, packte es und zerrte es in Richtung seines Verstecks.

In seiner Verzweiflung schrie der Opa laut um Hilfe, wollte das Tier verjagen. Doch der Leopard ließ nicht von seiner Beute ab und verschwand im dichten Maisfeld, berichtet Lokmat Times.

Herbeigeeilte Dorfbewohner unterstützten die verzweifelte Familie bei der Suche nach dem kleinen Mädchen, durchkämmten das Feld, hofften bis zuletzt, die Kleine wohlbehalten aufzufinden. Dann die traurige Gewissheit. In einer Lache voller Blut fanden sie Deepmalas geschundene Leiche, berichtet die Zeitung weiter.

Eine klaffende Wunde am Hals ließ keinen Zweifel aufkommen, dass die Zehnjährige vom Leoparden zerfleischt wurde.