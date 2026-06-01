Deutscher stirbt bei Motorradunfall in Norditalien

Calliano (Italien) - Jede Hilfe kam zu spät: In der Nähe des norditalienischen Calliano ist am Montag ein deutscher Motorradfahrer (†56) ums Leben gekommen.

Die Polizei muss nun ermitteln, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild) © Sabina Crisan/dpa

Laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige war der Mann mit seiner Maschine auf der Brennerstaatsstraße zwischen Calliano und der Abzweigung nach Nomi unterwegs.

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr geschah das Unglück: Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte schwer.