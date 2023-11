Er fand die Leiche von "Baby Jane Doe" (†5): Cop verkündet nach 35 Jahren gerührt Aufklärung

Nach 35 Jahren konnte die Identität von "Baby Jane Doe" aufgeklärt werden. Die Mutter von Kenyatta Odom und ihr Ex-Freund wurden verhaftet.

Von Alexander Angierski

Albany (Georgia/USA) - Am 21. Dezember 1988 wurde der Cop Carl James zu einer illegalen Mülldeponie in Millwood (Georgia/USA) gerufen. Auf das, was er dort fand, war er nicht vorbereitet. 35 Jahre später gibt es endlich Gewissheit, wer das Mädchen ist.



Mit diesem Phantombild (l.) wurde nach Hinweisen gesucht, um die Eltern des Kindes zu finden. © Georgia Bureau of Investigation Der Beamte fand vor 35 Jahren auf der Mülldeponie die Leiche eines kleinen Mädchens. In einem Fernsehschrank, in einer Decke gewickelt, in einem Seesack steckend und von Beton umgeben.

Niemand wusste, wer das Mädchen ist, woher sie kam und was mit ihr geschah. 35 Jahre lang wurde die Kleine einfach "Baby Jane Doe" genannt. Jetzt aber ist ihr Name endlich bekannt: Kenyatta Odom (†5). Trotz landesweiter forensischer Tests und Berichterstattungen gab es keinerlei Hinweise, wer die Eltern des toten Kindes sein könnten. 2019 dann der Durchbruch: Mithilfe moderner DNA-Rückverfolgungstechnik erkannten die Ermittler, dass das Kind aus der Nähe von Albany (Georgia/USA) stammen müsste.

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die Mutter identifiziert werden

Carl James, der selbst die Leiche des Mädchens fand, verkündete 35 Jahre später selbst die Aufklärung des Falles. © screenshot/youtube/Georgia Bureau of Investigation Albany liegt über 160 Kilometer von Millwood entfernt, aber es war ziemlich sicher, dass die Eltern dort lebten. Denn in der Nähe der Leiche wurde damals eine Ausgabe der Zeitung "Albany Herald" gefunden. Im vergangenen Jahr dann der nächste große Schritt: Am Jahrestag ihres Fundes wurde wieder medial in die Offensive gegangen. Daraufhin kam der entscheidende Hinweis! "Ein Tippgeber hat angerufen. Sie hatte die Geschichte von 'Baby Jane Doe' gehört und glaubte zu wissen, wer dieses kleine Mädchen sein könnte", sagte eine Sprecherin der Polizei auf einer Pressekonferenz Demnach erinnerte sie sich an eine Frau, die behauptete, dass ihr Kind zu ihrem Vater gezogen sei, was sie aber nie so richtig geglaubt habe, zumal sie das Kind nie wieder sah. Dieser Hinweis sorgte im Juni dieses Jahres zur erfolgreichen Identifikation des toten Kindes und die Suche nach den Eltern begann. Die Mutter wurde gefunden. Die Frau, die vorgab, ihr Kind wohne beim Vater, war Evelyn Odom, auch bekannt als Zmecca Luciana (56). Sie wurde nun zusammen mit ihrem damaligen Freund Ulyster Sanders (61) verhaftet.

Carl James ist nach 35 Jahren gerührt