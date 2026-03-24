Künstlerin Natalie stand oft im Schatten ihres Mannes (†): "Er war bei uns der Aufreißer"
Portals Nous (Mallorca, Spanien) - Natalie Bernsteiner (40) alias "Mrs. Marnali" zog 2018 gemeinsam mit ihrem Mann Marco Bernsteiner auf die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. Als Künstler-Paar starteten die beiden voll durch - bis zu dem Tag, an dem Marco unheilbar krank wurde. Seitdem muss die dreifache Mutter auf eigenen Beinen stehen.
Vor ein paar Jahren erhielt der Promi-Fotograf die Schockdiagnose Glioblastom, einer der häufigsten und bösartigsten Gehirntumore bei Erwachsenen. Im Oktober 2024 verlor er schließlich den Kampf gegen den Krebs. Seine Frau Natalie pflegte ihn bis zu seinem Tod im gemeinsamen Zuhause auf Mallorca.
Was bleibt, ist nicht nur der gemeinsame Sohn Leon (9), sondern auch das Kunst-Unternehmen der beiden. Als "Mr. und Mrs. Marnali", der Name setzt sich aus Marco und Natalie zusammen, entwarf das Paar immer neue Kollektionen und veranstaltete luxuriöse Events, die auch Promis wie Model Gitta Saxx (61) und Ur-Bachelor Paul Janke (44) anlockte.
"Mein Mann war der Aufreißer bei uns. Er hat immer seine Show gemacht. Ich war nicht sichtbar. Viele haben gedacht, nur er ist der Künstler. Das war hart für mich, weil ich wirklich geackert habe", erinnert sich Natalie bei "Me, Myself, Mallorca". Weil die gebürtige Berlinerin Harmonie zu Hause wollte, behielt sie ihre Gedanken bei sich.
Seit anderthalb Jahren managt die Blondine die Firma allein. "Ich habe natürlich immer Druck, meine Bilder zu verkaufen, weil ich allein bin. Ich bin Mama, ich habe drei Kinder. Ich muss das alles finanzieren."
Natalie liebt die Kunst und hat ein Atelier in Palma
In ihrem Atelier in Palma, den "heiligen Hallen", kann Natalie Kraft schöpfen. An den Wänden hängen Fotografien von Prominenten wie Johnny Depp (62) oder Karl Lagerfeld (†85), die noch von Mann Marco stammen. Verkaufen will sie die allerdings ungern.
Ihre Bilder hingegen sind eine Art digitale Mixed-Media-Kunst. Dabei kombiniert die Wahl-Mallorquinerin mehrere Fotos auf verschiedenen Photoshop-Ebenen, druckt diese auf Aluminium und veredelt sie mit Epoxidharz, Blattgold oder Glassplittern. Ein Kunstwerk kostet beispielsweise 6900 Euro.
"Meine Kunst ist speziell, sehr farbenfroh, positiv, grell und schrill", erzählt die Galeristin.
Die Geschichte von Natalie sowie die vier weiterer mutiger Frauen ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen. Im SWR laufen die ersten drei Folgen am 13. April, die Folgen vier bis sechs am 20. April jeweils ab 23.50 Uhr.
Titelfoto: SWR, NDR/Spiegel/Autentic