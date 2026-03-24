Künstlerin Natalie stand oft im Schatten ihres Mannes (†): "Er war bei uns der Aufreißer"

Portals Nous (Mallorca, Spanien) - Natalie Bernsteiner (40) alias "Mrs. Marnali" zog 2018 gemeinsam mit ihrem Mann Marco Bernsteiner auf die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. Als Künstler-Paar starteten die beiden voll durch - bis zu dem Tag, an dem Marco unheilbar krank wurde. Seitdem muss die dreifache Mutter auf eigenen Beinen stehen.

Natalie Bernsteiner (40) ist leidenschaftliche Künstlerin. © SWR, NDR/Spiegel/Autentic

Vor ein paar Jahren erhielt der Promi-Fotograf die Schockdiagnose Glioblastom, einer der häufigsten und bösartigsten Gehirntumore bei Erwachsenen. Im Oktober 2024 verlor er schließlich den Kampf gegen den Krebs. Seine Frau Natalie pflegte ihn bis zu seinem Tod im gemeinsamen Zuhause auf Mallorca.

Was bleibt, ist nicht nur der gemeinsame Sohn Leon (9), sondern auch das Kunst-Unternehmen der beiden. Als "Mr. und Mrs. Marnali", der Name setzt sich aus Marco und Natalie zusammen, entwarf das Paar immer neue Kollektionen und veranstaltete luxuriöse Events, die auch Promis wie Model Gitta Saxx (61) und Ur-Bachelor Paul Janke (44) anlockte.

"Mein Mann war der Aufreißer bei uns. Er hat immer seine Show gemacht. Ich war nicht sichtbar. Viele haben gedacht, nur er ist der Künstler. Das war hart für mich, weil ich wirklich geackert habe", erinnert sich Natalie bei "Me, Myself, Mallorca". Weil die gebürtige Berlinerin Harmonie zu Hause wollte, behielt sie ihre Gedanken bei sich.

Seit anderthalb Jahren managt die Blondine die Firma allein. "Ich habe natürlich immer Druck, meine Bilder zu verkaufen, weil ich allein bin. Ich bin Mama, ich habe drei Kinder. Ich muss das alles finanzieren."