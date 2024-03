Mann bestellt zwei Sandwiches: Als er die Rechnung bekommt, ist er fassungslos

"Für die Zweifler: Ja, ich habe gestern in einem Strandcafé in Darwin wirklich 77 Dollar für zwei Eier-und-Speck-Brötchen und zwei Eiskaffees bezahlt", beklagte sich der empörte Nutzer und veröffentlichte ein Foto der horrenden Rechnung. 77 Australische Dollar entsprechen etwa 46 Euro.

So geschehen vor wenigen Tagen in der nordaustralischen Stadt Darwin. Nun machte Reddit-User LeeWiserEnvoy auf der Plattform seinem Unmut Luft.

Kein Scherz: Umgerechnet 46 Euro wollte das Restaurant für zwei Eiskaffees und zwei Sandwiches haben. © Reddit/LeeWiserEnvoy

Später wandte sich der Original-Poster zu Wort. "Um ehrlich zu sein, war das Essen wirklich gut, aber ich musste trotzdem zweimal hinschauen, als ich den Preis sah", erklärte der User auf Nachfrage.

Er sei auf Wunsch seiner Begleitung in das Restaurant gegangen, weil die Frühstücksbrötchen so gut seien, berichtete der Gast weiter. Dann sei er direkt an die Theke gegangen und habe drauflos bestellt, ohne auf die Preise zu achten. An die Reddit-Community gewandt: "Die Kommentatoren hier, die sagen, dass es dumm war, haben recht." Er wird wohl kein Stammgast im Abzock-Restaurant.

Überhöhte Restaurantrechnungen und Pannen bei der Bestellung passieren immer wieder. So sollte eine Chinesin kürzlich 55.000 Euro im Restaurant zahlen. In einem anderen Fall verlangte ein Etablissement 600 Euro für zwei Mojitos und ein paar Krabbenbeine.

In Italien sorgte hingegen ein Lokal für Schlagzeilen, das eine Gebühr von zwei Euro für das Halbieren von belegten Broten verlangt.