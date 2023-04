Marine findet dutzende Leichen vor der Küste, darunter zwei Kinder

Ein Rettungstaucher der libanesischen Marine im Einsatz. (Archivbild) © Hassan Ammar/AP/dpa

Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, teilte ein Sprecher der Nationalgarde am Montag mit. Die leblosen Körper seien in der Nähe verschiedener Orte gefunden worden, darunter in den Küstenstädten Sfax und Mahdia.

Die Menschen stammen demnach wahrscheinlich aus Ländern südlich der Sahara. Ob zuvor Boote mit Migranten an Bord in Seenot geraten waren, war zunächst unklar.

Derzeit machen sich wieder etliche Migranten auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa. Die Boote sind oft nicht seetauglich, immer wieder sterben Menschen bei der Überfahrt.

Bereits am Wochenende waren in Sfax elf ertrunkene Migranten geborgen worden.

In diesem Jahr kamen nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Tunesisches Forum für ökonomische und soziale Rechte (FTDES) insgesamt schon fast 200 Menschen bei Bootsunglücken vor Tunesiens Küste ums Leben.