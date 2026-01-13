Tagelang Augenschmerzen: Parasit frisst sich durch Auge von Frau
Mexiko - Eine junge Frau wachte im Paradies mit schlimmen Schmerzen im Auge auf - dass der Grund ein Parasit war, ahnte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Die 21-jährige Vivian Nosovitsky liebt es, durch die Welt zu reisen und fand ihren Platz zunächst an der Küste von Mexiko.
"Es war perfekt", erzählte sie gegenüber People. "Ich hatte endlich eine Routine und ein Gefühl der Stabilität entwickelt, was sich richtig gut anfühlte."
So idyllisch alles begonnen hatte, änderte sich in einer Nacht alles. Vivian wachte mit starken Schmerzen in ihrem Auge auf. "Es tränte, war geschwollen und extrem unangenehm", schilderte sie die Situation.
Die Reiseliebhaberin wollte weiterschlafen, in der Hoffnung, dass es besser werden würde ... doch es wurde immer schlimmer und schlimmer. Hinzu kam eine starke Lichtempfindlichkeit.
Nach einigen Tagen war der Schmerz, trotz einer Behandlung mit speziellen Augentropfen, noch immer da.
Ein Parasit fraß ihre Hornhaut
Vivian hielt es nicht mehr aus und fuhr in die Notaufnahme. "Mein Auge wurde grau", erklärte die 21-Jährige. "Ich wusste, dass etwas ganz und gar nicht stimmte."
Die Ärzte rieten der jungen Frau, sich an eine Augenklinik zu wenden. Es folgte eine intensive Untersuchung der Hornhaut und ein paar Tage später die Diagnose: Acanthamoeba-Keratitis, eine durch Parasiten verursachte Augeninfektion.
Die Schädlinge sind wahrscheinlich durch das Leitungswasser unter ihre Kontaktlinse und dann in das Auge gedrungen. Dort begannen sie, die Hornhaut zu zerfressen. "Es gab Tage, an denen ich nichts anderes tun wollte, als dazuliegen und mir zu wünschen, es wäre endlich vorbei", beschrieb sie die schmerzhafte Zeit.
Nun versucht sie auf "gofundme.com" Geld zu sammeln, um ihr Sehvermögen doch noch retten zu können.
Vivian verlor durch den Vorfall ihr Augenlicht, gewann aber durch ihre TikToks eine unterstützende Community.
Titelfoto: Bildmontage: gofundme/Vivian Nosovitsky