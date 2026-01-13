Tagelang Augenschmerzen: Parasit frisst sich durch Auge von Frau

Mexiko - Eine junge Frau wachte im Paradies mit schlimmen Schmerzen im Auge auf - dass der Grund ein Parasit war, ahnte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Vivian Nosovitsky (21) wachte mit starken Schmerzen auf. © gofundme/Vivian Nosovitsky

Die 21-jährige Vivian Nosovitsky liebt es, durch die Welt zu reisen und fand ihren Platz zunächst an der Küste von Mexiko.

"Es war perfekt", erzählte sie gegenüber People. "Ich hatte endlich eine Routine und ein Gefühl der Stabilität entwickelt, was sich richtig gut anfühlte."

So idyllisch alles begonnen hatte, änderte sich in einer Nacht alles. Vivian wachte mit starken Schmerzen in ihrem Auge auf. "Es tränte, war geschwollen und extrem unangenehm", schilderte sie die Situation.

Die Reiseliebhaberin wollte weiterschlafen, in der Hoffnung, dass es besser werden würde ... doch es wurde immer schlimmer und schlimmer. Hinzu kam eine starke Lichtempfindlichkeit.

Nach einigen Tagen war der Schmerz, trotz einer Behandlung mit speziellen Augentropfen, noch immer da.