Monster-Kroko soll vermissten Hotelier gefressen haben! Polizist holt 500-Kilo-Koloss aus Fluss

Südafrika - Diese Szenen aus Südafrika wirken surreal, sind aber echt! Bei der Suche nach einem vermissten Hotelier geriet ein fünf Meter langes Krokodil in den Fokus der Ermittler. Tagelang observierten sie den "Verdächtigen" mit einer Drohne über dem Komati-Fluss, dann erfolgte der Zugriff - aus der Luft!

Polizist Johan "Pottie" Potgieter holte das riesige Krokodil in einer waghalsigen Aktion aus einem Fluss. Darin lauerten hungrige Artgenossen. © South African Police Service

Zuerst wurde das Monster-Reptil mit einem gezielten Schuss kampfunfähig gemacht, danach schwebte Polizist Johan "Pottie" Potgieter ein. Er hing am Haken eines Helikopters, ließ sich in einer waghalsigen Aktion abseilen, legte dem Kroko eine Schlinge um und holte das Tier, umgeben von hungrigen Artgenossen, aus dem Wasser.

Während Potgieter von seinen Vorgesetzten für seine Tapferkeit gelobt wurde, machten sich Kollegen über das Krokodil her. Sie hegten den Verdacht, dass das Tier etwas mit dem Verschwinden von Hotelier Gabriel Batista (†59) zu tun haben könnte.

Batista soll laut The Sun am vergangenen Montag mit seinem Ford Ranger verunglückt sein, als er über eine überflutete Brücke im Nordosten Südafrikas fahren wollte. Beim Versuch, sich aus dem Truck zu retten, sei der 59-Jährige nach Polizeiangaben von den Fluten mitgerissen worden.

An der Grenze zu Mosambik trieb es Batista in den sumpfigen Gewässern wohl direkt in die Fänge seines "Mörders". Der Verdacht der Ermittler bestätigte sich, als sie dem 500-Kilo-Koloss den Bauch aufschnitten.