Nach Verhaftungen von zwei jungen Touristinnen: Mann enthüllt schockierende Details

Den Strafverfolgungsbehörden ist das Problem des Drogenschmuggels längst bekannt. Kriminelle Banden in Thailand machen gezielt Jagd auf junge Touristen und locken sie mit kostenlosen Urlaubsreisen, unbegrenztem Alkohol und hohen Geldsummen in die Falle.

Bella May Culley (18, l.) und Charlotte May Lee (21) sitzen seit ihrer Festnahme in Gefängnissen, die katastrophale Bedingungen aufweisen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/xxbellamay, Screenshot/Instagram/charlottemaylee

Die Polizei in Georgien geht indes davon aus, dass Bella May Culley (18) in eine ähnliche Aktion verwickelt war. Charlotte May Lee (21) hingegen vermutet, dass ihr die Drogen untergeschoben wurden.

Culley sitzt seit ihrer Festnahme am 11. Mai in einem georgischen Frauengefängnis unter erschreckend schlechten Bedingungen und gab an, schwanger zu sein. Lee befindet sich derzeit in einer überfüllten Zelle in Sri Lanka.