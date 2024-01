Neue Freundin von Partner gibt seiner Tochter Batterien zu essen - Monate später ist das Kind tot

Emily Alfera mit ihrer 18 Monate alten Tochter, als diese noch lebte. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Emily Alfera

Aleisia Lynnae Owens (20) soll der Anderthalbjährigen monatelang immer mal wieder Batterien, Metallschrauben und andere giftige Kleinteile zu essen gegeben haben.

Am 25. Juni ging es der kleinen Iris so schlecht, dass sie in die Notaufnahme kam. Vier Tage lang lag das Kind auf der Intensivstation, bis es schlussendlich am 29. Juni verstarb. Eine Obduktion ergab, dass Iris eine Acetonvergiftung erlitt. Offenbar hatte Owens dem Mädchen kurz vor seinem Tod Nagellack zu trinken gegeben.

Die 20-Jährige wurde schließlich am gestrigen Donnerstag festgenommen, wie New Castle News berichtet. Sie muss sich nun vor Gericht wegen Mordes verantworten. "Wir sind froh, dass sie verhaftet wurde. Das ist der erste Schritt. Es wird jedoch ein langer Prozess", sagte Frank Alfera, Großvater von Iris.

Emily Alfera hat den schrecklichen Tod ihrer Tochter noch immer nicht verkraftet. Um Gerechtigkeit für Iris zu erlangen, hat sie eine gemeinnützige Organisation mit dem Titel "Iris' Angels" gegründet.