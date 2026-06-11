Albtraum-Crash in den Niederlanden! Autofahrer rast in Radfahrer: Drei Tote, darunter zwei Kinder

Vogelwaarde (Niederlande) - Schock-Unfall in den Niederlanden ! Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag im Südwesten des Landes in eine Gruppe von Fahrradfahrern gerast. Bei dem Crash kamen drei Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Vier weitere Kinder mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Rettungskräfte sind am Unfallort auf der N290 im Einsatz. © dpa/PROVICOM/ANP

Der Unfall passierte in der Nähe des Dorfes Vogelwaarde unweit der belgischen Grenze, wie die Behörden der Provinz Zeeland am Nachmittag mitteilten.

Auf der Straße N290 geriet ein Auto gegen 12.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Laut dem Sender NOS fuhr der Fahrer des Wagens in einer Kurve weiter geradeaus - und krachte schließlich in die Radfahrer.

Behörden zufolge bestand die Gruppe aus 14 Kindern einer Grundschule in Axel und zwei Betreuern, die mit Fahrrädern auf dem Weg zu einer Schulfreizeit gewesen sein sollen.

Drei der Kinder sowie einer der Betreuer überlebten die Kollision nicht, wie das niederländische Nachrichtenportal NU.nl berichtete.

Die vier Verletzten wurden unter anderem per Rettungshubschrauber in Kliniken nach Antwerpen, Gent und Rotterdam gebracht.