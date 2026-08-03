Explosion auf Yacht: Zwei Menschen ins Wasser geschleudert, kurz danach sinkt das Schiff

Urk (Niederlande) - Am Sonntag ereignete sich vor der niederländischen Küste Urk ein dramatischer Rettungseinsatz: Eine Segelyacht fing an Bord Feuer und explodierte nur kurze Zeit später. Während des verheerenden Unglücks wurden zwei Menschen vom Schiff geschleudert. Die Einsatzkräfte konnten die sinkende Yacht nicht mehr retten.

Am Sonntag explodierte an einer niederländischen Küste eine Segelyacht - zwei Menschen wurden verletzt. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/KNRM Urk

Wie die örtliche Seenotrettung KNRM mitteilte, erhielten die Einsatzkräfte am Sonntag einen Notruf. Der Grund: Augenzeugen meldeten eine Explosion auf einem Schiff. Der tragische Vorfall ereignete sich nach Angaben der Helfer rund 15 Minuten (Segelzeit) von der Küste entfernt.

Neben zahlreichen Rettungswachen aus den Regionen Urk und Enkhuizen wurden zusätzlich Feuerwehr, Hubschrauber als auch Sanitäter an den Ort des Geschehens gerufen. Bereits während der Fahrt zur Yacht wurde das Ausmaß des Unfalls deutlich: Eine riesige Rauchwolke zog sich über das gesamte Gewässer.

Laut KNRM seien während der Explosion zwei Menschen über Bord gegangen. Kurze Zeit nach dem Notruf erreichte die Seenotrettung als erster den Einsatzort - dort angekommen, zogen die Helfer eine verletzte Person aus dem Wasser.

Das zweite Besatzungsmitglied des Schiffs befand sich noch im Gewässer und hielt sich an der brennenden Yacht fest. Die Rettungskräfte brachten die Opfer der Explosion an Land, wo Sanitäter und Ärzte bereits auf sie warteten. Anschließend kamen die Verletzten in ein Krankenhaus.