Eklat im Unterricht: Erstklässler (6) verprügelt Lehrerin!

Der Gewaltausbruch fand in der zurückliegenden Woche in der ersten Klasse einer Kärntner Volksschule statt, wie Grundschulen in Österreich genannt werden, berichtet die Kronen-Zeitung am Dienstag.

Demnach soll der Vorfall "schmerzhafte Folgen" für die beteiligte Lehrerin gehabt haben. Der Sechsjährige habe der Frau mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst.

Sie wurde durch den Angriff des Kindes offenbar so schwer verletzt, dass sie auch am gestrigen Montag noch nicht wieder zum Unterricht an der Volksschule erschienen war.

"Der Schüler soll grundlos auf die Lehrerin losgegangen sein und hat massive Gewalt gegen die Pädagogin ausgeübt", beschrieb Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz die Situation.

Doch das war noch nicht alles: "Dann hat der Bub auch noch eine Mitschülerin attackiert."