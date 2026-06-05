Wander-Ausflug endet in Tragödie: Deutscher stirbt nach 100-Meter-Absturz

Österreich - Eigentlich sollte es ein unbeschwerter Ausflug in die Kitzbüheler Alpen werden. Für einen 69-jährigen Wanderer aus Deutschland endete die Tour am Donnerstag jedoch tragisch.

In den Kitzbüheler Alpen ereignete sich eine Tragödie, als der Mann auf dem Abstieg ausrutschte und abstürzte. (Archivbild) © ALEXANDER KLEIN / AFP

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, war der 69-Jährige am Donnerstagvormittag gemeinsam mit einer neunköpfigen Wandergruppe zu einer Tour auf den Gipfel des Großen Rettensteins aufgebrochen.

Beim Abstieg kam es dann zum Unglück. Auf etwa 2145 Metern Seehöhe rutschte der Mann offenbar aus und stürzte auf einem steilen, grasbewachsenen Hang.

Anschließend schlitterte er über eine Schotterrinne weitere rund 100 Meter talwärts, ehe er unterhalb der Unfallstelle zum Liegen kam.

Seine Begleiter stiegen umgehend zu ihm ab, setzten einen Notruf ab und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.