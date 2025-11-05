Gefängnis-Horror vorbei: Schwangere Rucksacktouristin (19) endlich freigelassen

Tiflis (Georgien) - Während ihrer Rucksackreise landete eine 19-jährige schwangere Britin unter besorgniserregenden Bedingungen im Gefängnis in Georgien . Jetzt kam sie überraschend frei.

Bella May Culley galt zunächst als vermisst, bevor bekannt wurde, dass sie sich in Georgien befindet. © Facebook/Screenshot/Bella May

Bella May Culley galt nach ihrer Reise in Thailand zunächst als vermisst, bevor bekannt wurde, dass sie in einem georgischen Gefängnis festgehalten wurde.

Die 19-Jährige war am 10. Mai am Flughafen der georgischen Hauptstadt Tiflis verhaftet worden, nachdem in ihrem Koffer Drogen gefunden worden waren.

Zunächst drohte ihr eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Nun kam die Jugendliche jedoch überraschend frei - obwohl ein zuvor ausgehandelter Deal eine Haftzeit von zwei Jahren vorsah.

Wie die BBC berichtet, änderte die Staatsanwaltschaft in letzter Minute die Bedingungen der Vereinbarung.

Angesichts ihres Alters und ihrer Schwangerschaft wurde schließlich beschlossen, die junge Frau freizulassen.