Entsetzen nach verheerendem Zugunglück: Wie konnte das passieren?

Adamuz (Spanien) - Das schwere Zugunglück in Andalusien hat landesweit Entsetzen ausgelöst. Die Verantwortlichen stehen vor einem Rätsel: Wie konnte es dazu kommen?

Diese Luftaufnahme zeigt das Ausmaß des Zusammenstoßes der beiden Hochgeschwindigkeitszüge. © -/Guardia Civil via AP/dpa

"Es ist ein außergewöhnlich seltsamer Unfall", sagte Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente (57) gegenüber lokalen Medien. "Es ist sehr seltsam und sehr schwer zu erklären."



Der entgleiste Iryo-Zug war keine vier Jahre alt, die Gleise wurden erst im Frühjahr vollständig erneuert. 700 Millionen Euro hatte die staatliche Bahngesellschaft Adif in die Strecke investiert.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (53) rief eine dreitägige Staatstrauer aus und kündigte bei einem Besuch in Adamuz nahe der Unglücksstelle eine gründliche Untersuchung des Unfalls an. Dabei werde es "absolute Transparenz" geben, versprach Sánchez.

Eine unabhängige Untersuchungskommission soll die Ursache, die zu dem schweren Unfall führte, klären. Spekuliert wird bereits, ob es am Rollmaterial oder an den Gleisen gelegen haben könnte.