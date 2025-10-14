Leichen-Fund nach Starkregen: Rentner lag 15 Jahre tot in seiner Wohnung

Valencia (Spanien) - Ein zufälliger Leichenfund trifft alle Beteiligten tief ins Herz. In einer Wohnung wurde der Körper eines Mannes gefunden, welcher bereits seit 15 Jahren aus dem Leben geschieden ist. Es ist eine Geschichte der Einsamkeit, welche sich mitten in einer pulsierenden und lebhaften Großstadt abspielte.

Der Ex-Hurrikan "Gabriel" verwüstete viele Teile Spaniens. Selbst die beliebte Urlaubsinsel Ibiza wurde völlig verwüstet. © Germán Lama/EUROPA PRESS/dpa

Laut mehreren Berichten der spanischen Zeitung "El País" wurden die sterblichen Überreste von Antonio Famoso, einem Mann, welcher heute 86 Jahre alt wäre, zufällig durch Mitarbeiter der örtlichen Feuerwehr entdeckt.

Aufgrund der heftigen Regenfälle in den vergangenen Wochen war der Abfluss eines Hauses verstopft, was dazu führte, dass die Dachterrasse im obersten Stockwerk überflutet wurde.

In jener Etage lag auch die Wohnung des Rentners. Da die Feuerwehrleute durch einfaches Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür niemanden erreichen konnten, verschafften sie sich durch ein Fenster Zutritt zu der 100 Quadratmeter großen Wohnung im sechsten Stock.

Im Schlafzimmer erwartete die Einsatzkräfte ein Anblick, der sie bis ins Mark erschütterte. Auf dem Bett lag die bekleidete, verweste Leiche eines Mannes zwischen toten Tauben und Insekten.

Ein Polizeibeamter teilte der Zeitung mit, dass sich aus ersten Ermittlungen schließen lässt, dass der Mann an einem natürlichen Tod vor circa 15 Jahren gestorben und "der skelettartige Körper in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung mumifiziert" ist.

Doch wie kann es sein, dass ein Mann über ein ganzes Jahrzehnt hinweg unbemerkt tot in einer Wohnung liegen konnte?