Verstörendes Event: Kinder laufen bei Stierhatz mit

Coria (Spanien) - In einem spanischen Dorf halten sie es für eine gute Idee, auch Kinder bei der traditionellen Stierhatz mitlaufen zu lassen. Aktivisten zeigten sich entsetzt.

Nach allem, was bekannt ist, wurde beim diesjährigen Stierlauf von Puebla de Argeme niemand verletzt, doch das umstrittene Stierhatz-Format erntet bestenfalls gemischte Reaktionen.

Sekunden später hetzen drei Bullen im Abstand von wenigen Metern an Vater und Kind vorbei. Derweil laufen die aufgebrachten Stiere einem anderen Vater-Sohn-Gespann hinterher.

Ein Video, das von der spanischen Tierschutzpartei PACMA verbreitet wurde, zeigt befremdliche Szenen. Scheinbar ungerührt stellt sich ein Vater mit seinem Kind an der Hand, den anstürmenden Stieren in den Weg. Im letzten Moment treten sie zur Seite - das Kleinkind ist noch unsicher auf den Beinen.

Derweil gehen die Festlichkeiten in der Region weiter.

Derweil bleibt die Stierhatz gefährlich. Jedes Jahr werden Teilnehmer verletzt, nicht selten endet die Begegnung mit dem Bullen tödlich. So wurde im vergangenen September ein Mann vom Kampfstier Cocinero auf die Hörner genommen und totgespießt . Eine Kamera filmte den Vorfall.

Veranstaltungen dieser Art haben in Spanien eine lange Tradition. In der Regel werden die hochgezüchteten Kampfstiere von Mutigen in die örtliche Stierkampfarena getrieben, wo sie sich ihrem Schicksal stellen.

Vielerorts findet die Stierhatz rund um den 7. Juli statt, dem Tag des heiligen Firmin von Amiens, dem Stadtpatron von Pamplona, wo alljährlich der wohl bekannteste Stierlauf ausgetragen wird.