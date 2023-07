"Titan"-Tauchboot: Elektronik-System von Praktikanten gebaut, Mängel bereits seit 2018 bekannt

Am 18. Juni implodierte das Tauchboot "Titan" und seine fünf Insassen starben. Doch offenbar hätte die Tragödie vermieden werden können. © -/OceanGate Expeditions/AP/dpa

Bei den Untersuchungen des Tauchboot-Unglücks, bei dem am 18. Juni fünf Menschen ums Leben kamen, die sich zu einer Expedition des "Titanic"-Wracks aufmachten, kommen immer mehr Details ans Licht.

Während die letzten Wrackteile des U-Boots aus dem Meer geborgen wurden, legt ein neuer Bericht zu den Untersuchungen der Tragödie offen, dass Studenten der Washington State Universität (WSU) an den kritischen Elektronik-Systemen der "Titan" arbeiteten. Davon berichtete erstmals das Magazin The New Yorker.

"Das gesamte elektrische System – das war unser Entwurf, wir haben es umgesetzt und es funktioniert", sagte einer der ehemaligen Praktikanten, Mark Walsh seiner Uni-Zeitung WSU Insider im Februar 2018.

"Wir stehen am Abgrund, Geschichte zu schreiben, und alle unsere Systeme werden der 'Titanic' zum Opfer fallen. Es ist ein tolles Gefühl!", fügte er hinzu. Dass diese Äußerung Jahre später im Zusammenhang mit dem Tod von fünf Menschen wieder Erwähnung finden soll, hätte wohl niemand zu diesem Zeitpunkt erwartet.

Walsh war 2017 Mitglied des WSU-Insititut-Clubs "Elektro- und Elektronikingenieure", als Tony Nissen, damals Direktor für Technik bei OceanGate Herausforderungen des Unternehmens der Öffentlichkeit preisgab.

Daraufhin meldeten sich der Student und einige seiner Kommilitonen freiwillig, um Lösungen für das Unternehmen zu finden.