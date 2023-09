Todesdrama bei Gender-Reveal-Party: Flugzeug stürzt ab

Doch die ausgelassene Party endete in einer schlimmen Tragödie. Genau als die Piper PA-25 über die Partygesellschaft flog und das Pulver abwarf, passierte es. Plötzlich riss der Pilot die Nase nach oben, die Maschine zerbrach in der Luft und zerschellte auf dem Boden.

Zwei werdende Eltern wollten am Samstag das Geschlecht ihres ungeborenen Babys im Rahmen einer sogenannten Gender-Reveal-Party verkünden. Zahlreiche Freunde und Verwandte waren zur Feier in der mexikanischen Stadt Culiacán zugegen, berichtet das lokale Medium "Linea Directa". Alle waren guter Dinge.

Der 32-jährige Pilot starb auf dem Weg ins Krankenhaus. © Twitter/@Apex644864791

Als die Rettungskräfte am Wrack ankamen, war der Pilot eingeklemmt und bewusstlos. Er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus, berichtet die Zeitung "Daily Mail". Es soll sich um einen 32-Jährigen aus der Gegend handeln. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Besonders tragisch: Die Gastgeber wussten zunächst nicht, was da vor sich ging. Als das rosa Pulver regnete, fielen sie sich in die Arme. Andere Partygäste applaudierten, manche schrieen vor Glück.



Warum das Flugzeug abgestürzt ist, soll nun ermittelt werden.

Immer wieder kommt es bei sogenannten Gender-Reveal-Partys - ein Trend der von den USA ausgehend auch hierzulande immer beliebter wird - zu Zwischenfällen. So schüttete erst im vergangenen Jahr ein brasilianisches Pärchen reichlich blaue Farbe in einen Wasserfall und verseuchte so das Trinkwasser von mehreren Dörfern. Auch der Fall einer pink angemalten Taube, die in einem Park in New York gefunden wurde, erzürnte damals viele Tierschützer.