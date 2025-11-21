Nach Tod der Hamburger Familie: Nächster deutscher Tourist in der Türkei gestorben

Fatih (Türkei) - Nach dem tragischen Tod einer Familie aus Hamburg während ihres Urlaubs in Istanbul ist nun ein weiterer deutscher Tourist verstorben.

Gürhan Takıl starb am Mittwoch, nachdem er wegen Atemnot und starker Schweißausbrüche ins Krankenhaus gebracht worden war. © Facebook/Screenshot/GS Saffet Aydogdu

Wenige Tage nach seiner Ankunft am 17. November erkrankte der Tourist Gürhan Takıl während eines Urlaubs in Istanbul.

Laut TurizmAktüel bekam er in seinem Hotel im Stadtteil Fatih plötzlich Atemnot und starke Schweißausbrüche, woraufhin er umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Mittwoch verstarb er schließlich.

Erste Untersuchungen ergaben, dass Takıl am Vortag Bohnen und Reis gegessen und zudem eine Wasserpfeife geraucht hatte.

Ob dies im Zusammenhang mit seinem Tod steht, ist bisher unklar. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.