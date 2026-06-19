21-Jährige stürzt ohne Seil in den Tod: Bungee-Crew gerät bei Verhör in Erklärungsnot

Brasilien - Sie stürzte in den Tod, weil ihr Sicherheitsseil beim Bungee-Sprung einfach vergessen wurde: Das unfassbare Schicksal der 21-jährigen Maria Eduarda Rodrigues de Freitas hat weit über die brasilianischen Landesgrenzen hinaus für große Betroffenheit, aber auch Unverständnis gesorgt. Inzwischen haben sich die drei festgenommenen Crew-Mitglieder gegenüber der Polizei zu dem Vorfall geäußert.

Für Maria de Freitas (†21) wurde ein Bungee-Sprung zum tödlichen Albtraum. © Screenshot/Instagram/@dudz.rodrigues

"Ich kann es nicht verstehen", sagte Maicon C. (42) laut "O Globo" bei seinem Verhör. "Ich kann nicht verstehen, wie ich das Seil nicht sehen konnte."

Der 42-Jährige wurde nach dem tödlichen Fall von de Freitas am vergangenen Samstag von einer Eisenbahnbrücke nahe São Paulo gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Luis Felipe E. (32) sowie Vitor G. (27) festgenommen. Dem Trio droht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Die Bungee-Crew hatte die nichts ahnende junge Frau für den vermeintlich sicheren Adrenalinkick 40 Meter in die Tiefe geworfen, zuvor jedoch schlicht vergessen, das elastische Seil an ihr zu fixieren. Für die 21-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Anschließend kam ans Licht, dass das Team gar keine Genehmigung hatte und das Rope-Jumping von der besagten Brücke ohnehin verboten ist.

Maicon C. und Luis Felipe E. gaben nun an, dass sie eigentlich für das Anlegen der Seile und der Sicherheitsausrüstung verantwortlich gewesen seien.