Albtraum-Tortur: Mann soll Frau monatelang in Schrank gesperrt und gefoltert haben

Mount Clemens (Michigan/USA) - Monatelang soll ein US -Amerikaner eine Frau in einen Schrank gesperrt, sie immer wieder gefoltert und ihre Sozialhilfe unterschlagen haben. Seine Anwälte weisen die Vorwürfe zurück. Das Opfer lügt, sagen sie.

Darren John Dawson (34) soll eine 58-Jährige über Monate gequält haben. © Macomb County Prosecutor's Office

Was Darren John Dawson vorgeworfen wird, ist an Grausamkeit kaum noch zu überbieten.

Laut der Staatsanwaltschaft von Macomb County (Michigan) wurde der 34-Jährige wegen mehrerer schwerer Straftaten festgenommen. Zwischen November 2023 und April 2024 soll der einschlägig vorbestrafte Drogendealer eine Frau in seinem Haus im Großraum Detroit "wie ein Tier" eingesperrt und immer wieder misshandelt haben.

Die 58-Jährige musste all die Zeit in einem winzigen Schrank ausharren - an ihrer Sozialhilfe bediente sich der Folterer derweil schadlos, ging damit wohl auch noch shoppen.

Hintergrund der Wahnsinnstat sind offenbar Drogenschulden, die das nicht namentlich bekannte Opfer bei Darren Dawson hatte.