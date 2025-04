"Bitte töte mich nicht": Seelöwen-Angriff versetzt 15-Jährige in Panik

Long Beach (Kalifornien/USA) - Die 15-jährige Phoebe Beltran versuchte in das Nachwuchsprogramm der Rettungsschwimmer aufgenommen zu werden und war dazu in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien. Beim Schwimmen spürte sie plötzlich einen stechenden Schmerz im Arm - sie wurde gebissen.