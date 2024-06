Gruselfund: Serienmörder versteckte 10.000 Leichenteile auf seinem Hof

Indiana (USA) - Geschäftsmann, verheiratet, drei Kinder, teures Anwesen: Herb Baumeister führte ein Leben, von dem viele träumen. Doch was der US-Amerikaner abseits dessen tat, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Der eigene Sohn ließ das merkwürdige "Hobby" seines Vaters zufällig auffliegen.

Sieht so ein Serienkiller aus? Herb Baumeister (†49) war einer, brachte zahlreiche Menschen um. © Indianapolis Police Department

Auf einem Foto der Polizei von Indianapolis sieht der Mann aus, als könnte er keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch weit gefehlt, Baumeister war ein Monster!

Wie die New York Post berichtete, trieb der Amerikaner in den 1980er- und 1990er-Jahren im Bundesstaat Indiana sein Unwesen. Dort soll er unter falschem Namen Jagd auf schwule junge Männer gemacht haben. Ermittler nehmen an, dass Baumeister mindestens 25 Menschen getötet hat.

Die Überreste seiner Opfer zermalmte und verbrannte der Serienmörder, danach verscharrte er sie überall auf seinem mehr als 20 Fußballfelder großen Anwesen. Das schräge "Hobby" des Familienvaters flog schließlich auf, als der eigene Sohn einen menschlichen Schädel entdeckte und seiner Mutter zeigte.

Die Ehefrau des Monsters von Indiana soll zunächst sogar ihren Mann geschützt haben. Erst, als sich die Beweise gegen ihn häuften, ließ sie sich scheiden.