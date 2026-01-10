Frau von Beamten erschossen: Neue Aufnahmen sorgen für Aufruhr

Minneapolis (USA) - Im US ‑Bundesstaat Minnesota wurde eine 37‑jährige Mutter bei einem Einsatz der US‑Einwanderungsbehörde ICE von einem Beamten erschossen. Die Behörden sprechen von Notwehr.

Renee Nicole Good starb an den Folgen der Schussverletzungen. © Tom Baker/AP/dpa

Wie People berichtet, hatte Renee Nicole Good gerade ihr Kind zur Schule gebracht, als sie offenbar zufällig, mit ihrer Partnerin Becca Good (40) auf einen Einsatz der ICE-Agenten (Immigration and Customs Enforcement) in Minneapolis stieß und die Fahrbahn blockierte.

Von Alpha News am Freitag veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen die 37‑jährige Renee Nicole Good in ihrem roten SUV, wie sie sagt: "Alles gut, Kumpel. Ich bin nicht sauer." Mehrere ICE‑Agenten nähern sich daraufhin dem Fahrzeug.

Becca filmte die Szene und richtete schnippische Worte an die Mitarbeiter der US‑Einwanderungsbehörde: "Hey, zeig dein Gesicht, Großer", sagte sie zu dem vermummten Beamten.

Daraufhin eskalierte die Situation. Während die Agenten die 37‑Jährige aufforderten, ihr Auto zu verlassen, rief die 40‑jährige Becca: "Willst du dich mit uns anlegen? Geh dir was zu essen holen, Großer." Kurz darauf versuchte Renee, ihr Fahrzeug wegzufahren. Ein ICE‑Agent deutete dies offenbar als Bedrohung und feuerte aus nächster Nähe mehrere Schüsse auf sie ab.

Dadurch wurde Renee schwer verletzt, prallte anschließend unkontrolliert mit ihrem Auto gegen ein anderes Fahrzeug und einen Laternenpfahl und erlag später ihren Verletzungen.