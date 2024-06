Ehepaar macht Spaziergang am Strand, plötzlich wird die Frau vom Sand verschluckt

Phippsburg (Maine/USA) - Ein romantischer Strandspaziergang, der in einem absoluten Albtraum endete!

Mit "News Center Maine" (via " Daily Mail ") sprach die US-Amerikanerin jetzt über den schrecklichen Vorfall: "Ich bin einfach umgefallen wie ein Stein." Sie sei von dem einen auf den anderen Moment "einfach weg gewesen".

Der konnte Jamie in allerletzter Sekunde aus dem Sandloch befreien. Erst später begriff das Paar, dass es sich um Treibsand gehandelt hatte.

Jamie und Partick Acord spazierten Anfang des Monats am Popham Beach in Phippsburg entlang, als Jamie plötzlich immer tiefer im Sand versank. Als sie schon bis zur Hüfte feststeckte, schrie sie: "Ich kann nicht mehr heraus!" und bat ihren Mann um Hilfe.

An einem Strand im US-Bundesstaat Maine geschah das Treibsand-Unglück. (Symbolbild) © 123RF/anastasstyles

Auf Facebook warnte die Mutter einer Tochter nun andere vor dem gefährlichen Strandabschnitt: "Die Park-Ranger gaben an, dass ihnen einige Berichte vorliegen, wonach der Sand wie Treibsand sei."

"Wäre ich ein kleines Kind gewesen, wäre ich im Loch verschwunden. Ich wäre wirklich hineingesaugt worden", fuhr sie fort.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich an Stränden Treibsandlöcher bilden. So kommen diese auch beispielsweise an der Nordsee vor. Grund dafür seien höhere Wasserstände und schwere Regenfälle.

Der lockere Sandboden ist mit Wasser übersättigt und besitzt somit weniger Tragfähigkeit.