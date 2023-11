Ekelhaft! Hausmeister vergeht sich am Essen von Grundschülern: Anonymer Anruf entsetzt Eltern

New York (USA) - Der Hausmeister einer Grundschule im US-Bundesstaat New York soll den Kindern Essen serviert haben, auf dem er seinen Kot, Speichel und Urin verteilt hatte. Auch Bleichmittel soll er auf Gurken gesprüht haben. Seine widerlichen Taten hielt er in Videos fest.

Giavoanni Impellizzeri (25) nutzte seine Anstellung als Hausmeister in einer Grundschule um sich am Essen der Kinder zu vergehen. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Cumberland County Prosecutor's Office, NJ

Wie lange der 25-jährige Giavoanni Impellizzeri bereits Essen, Küchenutensilien und andere Gegenstände in der Schule verunreinigte, ist unklar.

Anonyme Hinweise in Form eines Anrufs und verstörende Beweisvideos überführten den Hausmeister der Elizabeth F. Moore Grundschule in Upper Deerfeld Township in der Nähe von New Jersey.

Videos auf Telegram zeigten Impellizzeri wie er sich mit Brotscheiben "Penis, Hoden und Anus" abwischte, ehe sie für die Kinder zum Verzehr zurücklegte. Auch soll er Brot bespuckt haben.

Andere Clips zeigten ihn, wie er "auf Kissen und Küchenschüsseln masturbierte und urinierte". Laut Staatsanwaltschaft fand man in der Schule bereits Gegenstände, die mit den Taten in den Videos übereinstimmen.

Offenbar tat der 25-Jährige dies nicht aus einem perversen Fetisch heraus, sondern um den Kindern gezielt zu schaden: Impellizerri sprühte ebenfalls "Bleichmittel in einen Behälter mit Gurken" - Diese wurden später den Schülern der dritten bis fünften Klasse serviert.