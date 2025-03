Ekelvorfall im Klassenzimmer: Lehrer entblößt sich und pinkelt vor Schülern in Eimer!

Dann konnten sie sehen, wie sich der 52-Jährige unter dem Tisch erleichterte. Alle drei Schüler gaben an, dass sie während des Wasserlassens auch die Genitalien des Lehrers sehen konnten.

Die Kinder gaben an, dass sie zuerst ein Geräusch wahrgenommen hatten, das sich wie "fließendes Wasser" anhörte. Als sie versuchten herauszufinden, wo das Geräusch herkam, bemerkten sie, dass es aus der Richtung des Lehrerpults kam.

Als die Ermittler vor Ort eintrafen, wurde ihnen gesagt, dass insgesamt drei Sechstklässler ins Büro des Direktors gekommen waren und erzählten, dass sie ihren Lehrer Curt Hinton (52) am Vortag beobachtet hätten, wie er in einen Eimer pinkelte.

People gab an, dass Polizeibeamte vor rund einer Woche aufgrund eines besorgten Anrufs des Schulleiters in die Schule ausrückten.

Dennoch haben mehrere Kinder einer Grundschule im US-Bundesstaat Arizona beobachtet, wie ihre Lehrkraft in einen Behälter unter dem Tisch urinierte.

Der kuriose Vorfall ereignete sich an der Wilson Elementary School im US-Bundesstaat Arizona. © Screenshot/X/@avidwilsonelem

Dort stellten sie fest, dass das Lehrerpult vorn nicht geschlossen war und die Kinder somit ohne große Probleme die ungewöhnliche Situation beobachten konnten.

Schließlich befragten die Einsatzkräfte Hinton selbst. Er gab an, dass er tatsächlich in einen Behälter während des Unterrichts uriniert hatte!

Weiter erzählte er, dass er so dringend auf die Toilette musste, seine Schüler aber nicht allein lassen konnte. Eine andere Lehrkraft um Hilfe zu bitten, kam für den 52-Jährigen nicht infrage, da er laut eigenen Angaben keine anderen Pädagogen an der Schule kannte.

Kurzerhand entschied er sich also, in den Eimer zu urinieren, genauso wie er es in seiner Zeit im Militär gemacht hatte, als er sich nicht vom Fleck bewegen konnte.

Er betonte jedoch, dass er versucht habe, seinen Schritt mit seinen Händen zu bedecken und glaubte nicht, dass die Schüler ihn dabei gesehen haben.

Curt Hinton wurde wegen vierfacher Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt. Zudem trat er am vergangenen Montag von seinem Job an der Schule zurück.