Elfjähriger erschießt Ex-Bürgermeister und dessen Tochter!

Minden (Louisiana) - In den USA hat ein elfjähriger Junge zwei Menschen erschossen.

In der Kleinstadt Minden im US-Bundesstaat Louisiana - nicht zu verwechseln mit der Stadt in Nordrhein-Westfalen - kam es zu einer unfassbaren Gräueltat.

Nachdem am Sonntag in einem Haus die von Kugeln durchlöcherten Leichen des ehemaligen Bürgermeisters der Gemeinde (82) und seiner Tochter (31) aufgefunden wurden, hat die Polizei einen kleinen Jungen festgenommen, wie "NBC" am Dienstag berichtete.

Der Elfjährige sei mit den beiden Todesopfern verwandt gewesen und habe den Mord gegenüber der Polizei und in Anwesenheit seiner Großmutter bereits gestanden, heißt es. Laut Polizeiangaben habe der minderjährige Mörder bei der Vernehmung keine Anzeichen von Reue gezeigt.

Das Kind habe die Magazine von gleich zwei Pistolen auf seine Opfer entleert. Wie der Junge an die Waffen kam, sei noch unklar.