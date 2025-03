Flugbegleiter filmt heimlich Minderjährige auf Toilette

Thompsons Machenschaften fielen erst auf, als eine 14-Jährige sein Telefon entdeckte. Der 37-Jährige soll das Mädchen während des Fluges überredet haben, das Klo in der ersten Klasse zu benutzen - und sie sogar dorthin begleitet haben!

Estes Carter Thompson III (37) bekannte sich am Donnerstag im US-Bundestaat Massachusetts des versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Besitzes von Kinderpornografie schuldig.

Ein 14-jähriges Mädchen entdeckte das Handy von Estes Carter Thompson III (37), als es auf der Toilette filmte. © Screenshot/U.S. Attorney's Office, District of Massachusetts

Doch bevor die Jugendliche die Toilette benutzen konnte, soll der Angeklagte die Kabine betreten und sie kurz darauf hingewiesen haben, dass der Klositz kaputt sei.

Als das Opfer hineinging, sah sie zunächst pinke Aufkleber, die genau dies signalisierten. Beim näherem Hinsehen bemerkte sie jedoch, dass unter diesen Aufklebern Thompsons Telefon versteckt war, sodass er heimlich filmen konnte.

"Das minderjährige Opfer informierte ihre Eltern über das, was sie gesehen hatte, und zeigte ihnen ein Bild, als sie zu ihrem Sitz zurückkehrte. Der Vater des Opfers konfrontierte Thompson, der sich dann mit seinem iPhone (...) in der Toilette einschloss", heißt es in einer Pressemitteilung.



Weiter wurde angegeben, dass die Behörden, die nach der Landung bereits auf den 37-Jährigen warteten, bemerkten, dass sein Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden war.

Thompson drohen nun bis zu 30 Jahre Haft, die Urteilsverkündung ist für den 17. Juni angesetzt.