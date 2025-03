Gast (†) legt Feuer, Haus von Brautpaar explodiert bei Hochzeit: "Kranker Mensch"

Chicago (USA) - Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, doch er wurde zum Albtraum: Im US -Bundesstaat Illinois gaben sich Eleni Vrettos und Tom Davis gerade das Jawort, als ihr Haus in die Luft flog. Jetzt kam heraus: Ein Hochzeitsgast ist offenbar verantwortlich für die Explosion.

Das Haus von Eleni Vrettos und Tom Davis wurde völlig zerstört. © Bildmontage: Gofundme/Julissa Martinez

Die Detonation in der Stadt Cicero in der Metropolregion Chicago geschah bereits am 15. Februar, doch erst jetzt wurde durch mehrere US-Medien bekannt, dass diese offenbar mit Absicht ausgelöst worden ist.

Der 31-jährige Anthony Avila-Puebla sei selbst Gast bei der Hochzeitszeremonie gewesen, soll diese aber unbemerkt verlassen haben, um zum nicht weit entfernten Wohnhaus des Brautpaares zu gelangen.

Dort in der Nähe sei der Mann von Überwachungskameras erfasst worden - laut Fox32 Chicago habe er Benzinkanister bei sich gehabt.

Dem Sender zufolge soll er den Brand in dem Gebäude gelegt haben, der schließlich zu der heftigen Explosion führte. Dabei kam nicht nur der Täter selbst ums Leben - seine Leiche wurde einen Tag später aus den Trümmern des Hauses geborgen.

Neben dem brennenden Haus wurden auch zwei weitere beschädigt - insgesamt seien elf Einheiten betroffen gewesen, die wohl erst einmal nicht mehr bewohnbar sind. Elf Familien sitzen damit auf der Straße.