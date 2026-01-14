Grönland-Streit: Keine Einigung zwischen Dänemark und USA

Auch nach dem Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gibt es keine Lösung in dem Konflikt um die Arktisinsel.

Von Miriam Arndts

Washington - Auch nach dem Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gibt es keine Lösung im Konflikt um die Arktisinsel. Zwischen den Parteien bestehe weiterhin eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit", sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen (61) nach dem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio (54) und US-Vizepräsident JD Vance (41), an dem auch die für die grönländische Außenpolitik zuständige Ministerin Vivian Motzfeldt (53) teilnahm.

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen (l) und die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt sprechen auf einer Pressekonferenz in der dänischen Botschaft. © John McDonnell/AP/dpa US-Präsident Donald Trump (79) hatte schon vor dem gut einstündigen Gespräch in einem Gebäude der US-Regierung nahe dem Weißen Haus klargemacht, von seinem Gebietsanspruch keinen Millimeter abzuweichen. Alles andere als ein Grönland in der Hand der Vereinigten Staaten sei "inakzeptabel", schrieb Trump auf seinem Sprachrohr Truth Social. Rasmussen sagte, sie seien nach "einer Reihe, wie soll ich sagen, bemerkenswerter öffentlicher Äußerungen zur Sicherheit Grönlands und der Arktis" nach Washington gereist. "Unser Ziel war es, einen gemeinsamen Weg zu finden, diese Sicherheit zu erhöhen." Man habe sich darauf geeinigt, eine Arbeitsgruppe auf hoher Ebene zu bilden, um herauszufinden, ob man einen gemeinsamen Weg finden könne, der sowohl die amerikanischen Sicherheitsinteressen als auch die roten Linien des Königreichs Dänemark berücksichtige, sagte Rasmussen. Diese Arbeitsgruppe solle innerhalb von Wochen erstmals zusammenkommen. USA Horror-Flug endet im Wasser: Paraglider überlebt Sturz aus 150 Metern Höhe Trump hatte seinen Anspruch in den vergangenen Tagen immer wieder mit Sicherheitsfragen und eine Bedrohung durch Russland und China begründet. Die US-Regierung hatte eine gewaltsame Einnahme der Insel nicht ausgeschlossen.

Auch Schweden kündigte an, noch am Mittwoch Militärs nach Grönland zu schicken