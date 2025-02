US-Ministerium gehackt: Verstörendes Video läuft auf allen Bildschirmen

In dem Fake-Video sieht man Präsident Donald Trump (78, u.r.), wie er seinem Freund Elon Musk (53) die Füße küsst. © Fotomontage: Screenshot: x.com/ajlamesa, Alex Brandon/AP/dpa, Pool/AP/dpa

Laut einem Bericht der "New York Post" ereignete sich der kuriose Angriff am vergangenen Montagmorgen im Hauptgebäude des Ministeriums in der Hauptstadt der USA.

Plötzlich schalteten alle Bildschirme im Gebäude um und statt den gewohnten Nachrichten sah man auf einmal den Präsidenten Donald Trump, wie er die nackten Füße von Elon Musk küsst! Über dem Video steht außerdem noch groß der Schriftzug: "Long Live The Real King" (zu Deutsch: "Lang lebe der wahre König")

Schnell wurde allen klar, dass es sich bei dem Video um eine Fälschung handelt, die von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde. Dennoch gelang es den Mitarbeitern zunächst nicht, das Video von den Bildschirmen zu bekommen. So sahen sie sich gezwungen, jeden einzelnen Bildschirm vom Strom zu trennen, um das Fake-Video schließen zu können.

Als die Beamten schließlich wieder Kontrolle über ihr System erlangt hatten, entschieden sie sich dazu, dem Schaden etwas entgegenzuwirken.

Darum zeigten sie alle bisherigen Erfolge ihres Präsidenten während seiner zweiten Amtsperiode in Dauerschleife.