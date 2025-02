Trump teilt groteskes Video: So stellt sich der US-Präsident den "neuen" Gazastreifen vor

USA - Leicht bekleidete Tänzerinnen, goldene Wolkenkratzer und glückliche Kinder. So stellt sich Donald Trump (78) den wieder aufgebauten Gazastreifen vor. Ein entsprechendes Video hat der US -Präsident nun geteilt.

In Trumps Gazastreifen - oder seiner Vorstellung davon - ist das Leben schön. © Montage: Truth Social/@realDonaldTrump

Donald Trump hat eine groteske AI-Vision für den Gazastreifen auf seiner eigenen Social-Media-Plattform TruthSocial veröffentlicht.

Zu Beginn des 30-sekündigen Clips ist zu sehen, wie ein Kind von einem Bewaffneten, offenbar einem Hamas-Kämpfer, mit einer Waffe bedroht wird. Menschen laufen durch eine trostlose Ruinenlandschaft. "2025. Was kommt als Nächstes?" wird eingeblendet, dann ändert sich die Szenerie.

Kinder toben in den Straßen, bärtige Tänzerinnen am Strand, im Hintergrund Wolkenkratzer. Ausschließlich Teslas fahren in den Straßen.

Und Trump mittendrin: Zufrieden steht er neben einer leicht bekleideten Bauchtänzerin, lässt es sich augenscheinlich gutgehen. Ein Kind hat einen Trump-Ballon in der Hand, eine gigantische goldene Statue des US-Präsidenten ist zu sehen. In einer anderen Einstellung sitzt Donald Trump mit Israel-Premier Benjamin Netanjahu (75) vergnügt am Pool und schlürft Cocktails.

Auch Elon Musk darf in Trumps Fiebertraum nicht fehlen. Lässig tanzt der reichste Mann der Welt unter Geldscheinen, die vom Himmel regnen.

Zweifellos wurde das kurze Video mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.