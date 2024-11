Hannahs letztes Lebenszeichen: Rätselhafte Nachrichten und fragwürdige Zahlungen

Los Angeles (USA) - Eine 31-jährige Frau aus Hawaii verschwand mysteriös auf dem Weg nach New York. Der Fall wirft viele Fragen auf, besonders weil sie rätselhafte Botschaften hinterließ.

In den sozialen Netzwerken kursieren verschiedene Theorien, darunter die Vermutung, dass die junge Frau von einer New-Age-Sekte namens "Twin Flames" einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein könnte – oder dass sie entführt wurde.

Kurz vor ihrem Verschwinden hatte die Hawaiianerin noch seltsame Nachrichten an ihre Familie und Freunde geschickt, die diese stark beunruhigten. Besonders ihre Schwester ist überzeugt, dass die 31-Jährige möglicherweise von jemandem kontrolliert wurde und dass die kryptischen Nachrichten nicht aus ihrem eigenen Willen stammten.

Sie hatte viel Geld in Hotelzimmer und Konzertkarten investiert und einen Presseausweis erhalten - die Reise war für sie ein langersehnter Traum. Doch ihr Ziel erreichte sie nie.

Wie Daily Mail berichtet, wollte Hannah Kobayashi aus Hawaii Anfang November nach New York reisen, um Live-Musik-Gigs zu fotografieren und Verwandte zu besuchen.

Seit dem 11. November blieb ihr Telefon ausgeschaltet, der letzte geortete Standort der 31-Jährigen war der Flughafen in Los Angeles.

Die Familie erhielt außerdem eine beunruhigende Nachricht, in der sie schrieb, sie habe Angst und könne nicht nach Hause kommen. An eine Freundin richtete sie die Worte: "Ich wurde praktisch dazu verleitet, mein gesamtes Geld herzugeben – für jemanden, den ich zu lieben glaubte." In einer weiteren Nachricht entschuldigte sie sich für ihre "Verrücktheit" und versicherte, dass sie sicher sei.

Neben diesen mysteriösen Transaktionen verschickte die Hawaiianerin auch eine Reihe seltsamer Nachrichten, in denen sie von einem "spirituellen Erwachen" sprach und dass Deep Hacker sowohl ihre Identität gelöscht als auch ihr gesamtes Geld gestohlen hätten.

Derzeit fahndet die Polizei nach einem Mann namens Jonathan Taylor und einer Frau, Veronica Almendarez, denen die 31-Jährige in den Tagen vor ihrem Verschwinden Geld überwiesen hatte.

Screenshot/Facebook/Missing Hannah Kobayashi Discussion And Updates

Hannah Kobayashi (31) trug vor ihrem Werschwinden einen schwarzen Kapuzenpullover, eine bunte Jogginghose und lief mit Kopfhörern durch die Flughafenhalle. © Screenshot/Facebook/Missing People In America

Zuvor hatte eine Überwachungskamera die 31-Jährige noch am 8. November im Flughafen Los Angeles aufgenommen, als sie in einem schwarzen Kapuzenpullover und bunten Jogginghosen aus dem Flugzeug stieg.

Am nächsten Tag wurde sie im Einkaufszentrum The Grove gesehen, wo sie ihr Handy auflud. Kurz darauf erschien sie in einem YouTube-Video bei einer Nike-Veranstaltung, erneut im gleichen Outfit.

Am 11. November sah man sie noch einmal in der U-Bahn, wie sie die Station in Begleitung einer unbekannten Person verließ. Das letzte Lebenszeichen von Hannah.